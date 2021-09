VÍDEO: Noivo decide se vai processar convidados após fratura a coluna ao ser jogado para o alto

O romeno Liviu Filimon, de 31 anos, foi vítima do entusiasmo e falta de habilidade dos convidados durante o noivado dele. Liviu caiu no chão de costas, virando a cabeça, e fraturou a coluna após ser jogado para o alto. Os homens exageraram na brincadeira e não conseguiram agarrá-lo. As informações foram divulgadas pelo Extra.

Para piorar a situação do noivo, que caiu machucando a nuca, os convidados, em vez de esperarem os paramédicos chegarem, pegaram Liviu e o colocaram em uma cadeira, agravando o quadro de lesão.

"Eu não deveria ter sido movido quando estava caído no chão", disse o noivo mais tarde, de acordo com o site "Bihorjust".

Como mais uma prova de que os noivos eram detalhes no evento, a festa de casamento continuou mesmo ele sendo conduzido ao hospital em companhia da noiva e da família.

O noivo está decidindo se processa os “brincantes” devido à séria contusão na coluna vertebral:

"Eles me jogaram para cima uma vez, depois, quando me jogaram pela segunda vez, me deixaram cair de costas. Procurei uma advogada, mas ainda estou pensando no que vou fazer."

O medo maior de Liviu era de perder os movimentos, pois, logo após o acidente, ele não conseguia mover totalmente a perna esquerda. No dia, seguinte, porém, já atendido pela equipe médica, ele voltou a mexer as duas pernas.

No vídeo dá para ver que os convidados nem jogaram o noivo tão alto, mas ele “escapuliu” para o lado e caiu. A noiva logo intervém preocupada.