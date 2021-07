VÍDEO: Mulher cai de janela do segundo andar enquanto dançava em festa

Um cantor colombiano chamado Engell Melody fez o registro do momento em que uma mulher cai do segundo andar do apartamento onde ele se apresentava. O caso aconteceu em Barranquilla, na Colômbia. As informações são do UOL.

No vídeo, feito pelo celular do artista, é possível vê-lo cantando quando uma mulher que dançava sentada no parapeito da janela cai. O cantor para a apresentação e corre até o local onde ela está desacordada no térreo. A mulher foi levada para um hospital com algumas fraturas, mas não corre risco de morte.