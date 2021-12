VÍDEO: Mulher acusa homem negro de roubo, mas encontra o celular na própria bolsa

Um vídeo está gerando revolta nas redes sociais, pois mostra uma mulher acusando um homem inocente de roubo. As imagens registram a mulher revistando sua própria bolsa enquanto diz que o jovem, que é negro, pegou o celular dela. Após a gravação ser postada no TikTok, muitas pessoas passaram a criticar a situação. As informações são do Portal JC.

O registro, que aconteceu nos Estados Unidos, mostra quando uma pessoa pergunta à mulher: “Você está sem o seu celular?". E ela fala: “Eu tinha colocado aqui. Quando este homem veio por trás e o pegou”. O jovem chega a se defender e dizer que não cometeu o crime.

Depois do rapaz ter que esvaziar os bolsos de sua calça para provar que não estava escondendo nada, um funcionário do estabelecimento pediu para que ligassem para o número do celular da mulher. Ela ainda diz que o homem teria silenciado o toque do celular para dificultar a localização.

Quando ligam para o número do celular dela, o aparelho toca dentro da sua própria bolsa. Nesse momento, a mulher percebe que o dispositivo estava, desde o início, com ela. Então, passa a se desculpar com o jovem.

"Está na sua bolsa, senhora?", perguntou a jovem que acompanhava o garoto. "Sinto muito. Eu peço desculpas", respondeu a mulher. Depois disso, os dois jovens acabam saindo de perto, deixando a mulher falando sozinha no local. Veja: