VÍDEO: Homem dispara ofensas racistas e é espancado

Um vídeo de um posto de gasolina mostrando um cliente branco, sem máscara, ofendendo e provocando outro cliente, um homem negro, viralizou nos últimos dias. Nas imagens, o homem branco dispara insultos repetidas vezes. Após as ofensas, ele é atingido no rosto por uma lata de chá gelado jogada pelo outro homem. O caso aconteceu em Ohio, nos Estados Unidos.

"Mandar a minha mãe se lascar? Eu mando a sua se lascar", grita o homem branco para o homem negro, de moletom.

Após algumas ofensas racistas, o homem negro avisa: "Então, pare de dizer isso". Mas o outro continua: "Eu vou dizer o dia todo, todos os dias. Você está brincando comigo? De onde você é, 'n****'?".

O homem que está sendo atacado verbalmente consegue manter a calma por quase um minuto, até que ele pega uma lata de chá gelado. "O que? Você vai me bater com isso?", o agressor pergunta. "Me bata. Bata em mim", ele provoca.

Após 45 segundos, o homem negro finalmente bate no rosto do homem branco e o derruba no chão. Então começa uma briga e o homem que usava termos racistas é socado na cabela cinco vezes e desafiado a usar a palavra com a letra n novamente.

Depois o homem branco é empurrado e o outro vai embora gritando: "Eu pedi para você não dar uma de idiota!".

Embora não haja informações sobre, especificamente, quando a briga aconteceu, a filmagem foi vista milhões de vezes nas redes sociais desde a véspera de Natal (24).

O tenente da polícia local, James Welsh, afirmou que viu o vídeo e tem uma ideia de quem são as pessoas envolvidas, mas nenhum boletim de ocorrência foi registrado em relação ao incidente.