Vídeo: helicóptero colide com torre de rádio e explode nos EUA; quatro pessoas morreram

Um helicóptero caiu após colidir com uma torre de rádio em Houston, nos Estados Unidos, na noite do último domingo (21), resultando na morte de quatro pessoas, incluindo uma criança. Segundo o Corpo de Bombeiros, todas as vítimas estavam a bordo da aeronave, mas suas identidades ainda não foram divulgadas.

O acidente ocorreu por volta das 19h54, quando o helicóptero Robinson R44, que havia decolado do Ellington Field, colidiu com a torre localizada na área do Second Ward, a cerca de 15 milhas do ponto de partida. A FAA (Administração Federal de Aviação) havia emitido um aviso dias antes sobre a inoperância das luzes da torre, pois estava sem sinalização e isso pode ter contribuído para a tragédia.

Assista ao momento em que a aeronave se choca contra a torre de comunicação:

As autoridades locais estão investigando as causas do acidente, e a NTSB (National Transportation Safety Board) liderará a apuração. A comunidade foi alertada para não tocar em destroços que possam ter caído no chão e para notificar os serviços de emergência caso encontrem qualquer peça da aeronave.

Alguns moradores sofreram com quedas de energia. O prefeito de Houston, John Whitmire, relatou que os danos poderiam ter sido piores, porque o acidente ocorreu próximo a um tanque de butano.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)