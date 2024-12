Vídeo: duas turistas morrem esmagadas por árvores em santuário de macacos na Indonésia

Uma tragédia abalou o santuário de macacos Monkey Forest, em Ubud, na Indonésia, após árvores de grande porte desabarem na terça-feira. O incidente resultou na morte de duas turistas estrangeiras e deixou outros visitantes feridos. As vítimas foram identificadas como Justine Christine, de 32 anos, da França, e Kim Hyoeun, de 42 anos, da Coreia do Sul.

As turistas estavam próximas ao templo Prajapati, dentro do santuário, quando foram atingidas por árvores conhecidas localmente como Banyan, Pule e Kresek. O desabamento foi causado por ventos fortes e chuvas intensas que afetaram a região. Imagens de câmeras de segurança capturaram o momento em que os turistas correram apavorados para se proteger enquanto a árvore caía.

Entre os presentes no local, havia famílias com crianças pequenas. Um menino, visivelmente assustado, conseguiu escapar ileso em meio aos destroços. Após o incidente, um vídeo mostrou uma pessoa gravemente ferida recebendo atendimento médico no local, enquanto funcionários e visitantes se mobilizavam para prestar socorro até a chegada das equipes de emergência.

O chefe de polícia de Ubud, Comissário Gusti Nyoman Sudarsana, coordenou a evacuação da área e a limpeza do local, que permanece fechado desde então. A segurança dos visitantes é uma prioridade, e as autoridades estão avaliando as condições do santuário.

Uma das vítimas foi imediatamente levada para o Hospital Kenak Medical em estado crítico, enquanto outros feridos receberam atendimento na clínica médica do próprio santuário.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)