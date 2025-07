VÍDEO: Crianças e adultos 'voam' durante passagem de tufão na China; assista

Imagens que viralizaram nas redes sociais mostram momentos de desespero e angústia de diversos chineses ao tentarem escapar das fortes rajadas de vento durante a passagem do tufão Wipha por uma cidade do sul da China. Saiba mais a seguir:

Segundo autoridades locais, a tempestade passou por Hong Kong, antes de chegar ao sul da China. A situação aconteceu no entorno do prédio da Ópera de Zhuhai.O tufão atingiu a cidade às 17h50 deste domingo (20) - 6h50 no horário de Brasília.

Em um vídeo que circula na web, é possível ver pessoas se arrastando para lutar contra a força do vento e se segurando umas nas outras para conseguir permanecer de pé. Em determinado momento, uma criança chega a 'voar' e ir parar vários metros à frente enquanto tentava buscar abrigo e um lugar para se segurar.

Veja o vídeo:

As rajadas de vento chegaram a ultrapassar os 167km/h, e mais de 110 mm de chuva caíram em três horas.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)