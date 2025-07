Esmeralda gigante de 925 kg será leiloada com lance inicial de R$ 100 milhões

Uma esmeralda de 925 quilos será leiloada com lance inicial de R$ 100 milhões. A pedra preciosa, batizada de Esmeralda Bahia, tem 1,2 metro de altura e foi extraída em uma mina do estado da Bahia.

O leilão da peça será realizado no dia 6 de agosto, em São Paulo, com organização da Fênix Leilões. Segundo os responsáveis, essa é a maior esmeralda já registrada em território nacional.

Apresentação da peça ocorrerá em shopping de São Paulo

Antes do leilão, a esmeralda será apresentada ao público no Shopping Vila Olímpia, na capital paulista. A exposição oficial da pedra será no mesmo dia do leilão, com acesso gratuito ao público interessado.

Esmeralda está sob posse de empresa com sede em Curitiba

De acordo com o site Terra, a pedra pertence atualmente à empresa Brazil Minerals Group, sediada em Curitiba. A expectativa dos organizadores é de que o valor final do leilão ultrapasse os R$ 100 milhões.