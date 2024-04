VÍDEO: Cadela dá à luz ninhada e um dos filhotes nasce verde

O vídeo de uma ninhada de filhotes da raça retriever viralizou nas redes sociais após a tutora compartilhar imagens dos cachorrinhos, entre os quais um se destaca por ter o pelo esverdeado. No vídeo publicado do Tiktok pela dona da cadela, Carole DeBruler, é possível ver a recém-mamãe alimentando os cãezinhos e um deles, aparece com a cor diferente dos demais.

De acordo com o UPI News, o cão de cor verde ganhou rapidamente a atenção dos seguidores. O caso aconteceu na Florida, nos EUA. Assista!

A cor diferenciada do animal foi causada por uma substância verde que, por vezes, é encontrada no útero das cadelas. Todos os outros filhotes nasceram com o mesmo tom do pelo da mãe.

A dona da cadela disse depois que o tom verde começou a desbotar, pelo que o cão deverá ficar com a mesma tonalidade dos irmãos dentro de algumas semanas.