VÍDEO: Bomba da 2ª Guerra Mundial explode em pista de aeroporto no Japão

Uma bomba americana, enterrada desde a 2ª Guerra Mundial, explodiu no Aeroporto de Miyazaki, no sudoeste do Japão, na última quarta-feira (2), causando a interdição temporária do local e o cancelamento de quase 90 voos. A explosão ocorreu em uma pista de táxi do aeroporto e formou uma cratera de sete metros de largura e um metro de profundidade, segundo o Ministério dos Transportes do Japão.

O incidente aconteceu por volta das 8h no horário local (20h de terça-feira no Brasil), quando operadores de voo relataram uma explosão seguida de fumaça na pista. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Um avião que taxiava em direção ao local da explosão não foi atingido, e outro, com 93 passageiros, havia decolado minutos antes do incidente.

A bomba, que pesava cerca de 250 kg, é de origem americana e provavelmente foi lançada durante a 2ª Guerra Mundial para conter os ataques "kamikazes" da Força Aérea do Império Japonês. O aeroporto de Miyazaki, que funcionava como base militar na época, era utilizado para o lançamento desses ataques suicidas contra as forças americanas.

As autoridades relataram que fragmentos de asfalto foram encontrados até 200 metros do local da explosão. A pista ficou fechada durante todo o dia, sendo liberada apenas às 19h30 (horário local). A expectativa é que o aeroporto retome suas operações normalmente hoje (3).

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)