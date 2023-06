Vice-prefeito de Estocolmo se veste como drag queen em campanha contra intolerância na Suécia; vídeo

Jan Jonsson, político de centro-direita da Suécia e vice-prefeito de Estocolmo, capital do país, decidiu apoiar uma campanha contra a intolerância no país de uma maneira inusitada. Nesta quinta-feira (15), ele se transformou em uma drag queen para transmitir uma mensagem de liberdade de expressão.

Com batom vermelho e uma peruca loira, Jonsson vestiu roupas femininas e escolheu ler um conto infantil para um grupo de crianças. Segundo ele, essa ação tem como objetivo destacar o apoio aos artistas drag e ressaltar a importância de permitir que todos se expressem livremente.

Durante sua participação, o político afirmou que alguns partidos políticos suecos têm planos para restringir as liberdades das drag queens e que é fundamental que as pessoas compreendam que a Suécia deve ser um país de liberdade.

Combate ao populismo

Em um debate televisivo ocorrido em maio, Jimmie Åkesson, líder de um partido de direita, expressou sua desaprovação em relação ao uso do dinheiro dos contribuintes em eventos nos quais drag queens leem livros infantis, classificando essa prática como "insana". Em particular, ele criticou a artista drag conhecida como "Shameless Winehore", que adota o nome "Miss Shameless" durante as sessões de contos.

Para combater a intolerância e o populismo, Jonsson escolheu ler um trecho de "Os Irmãos Coração de Leão", livro da autora infantil sueca Astrid Lindgren, cuja história enfatiza a defesa das próprias crenças mesmo diante de situações perigosas.

O vice-prefeito ressaltou que as histórias e as drag queens não representam perigo para as crianças, mas alertou sobre os perigos do populismo e da intolerância, tanto para os pequenos como para os adultos.

Além de sua participação na campanha contra a intolerância, Jonsson já liderou anteriormente uma iniciativa do partido Liberal contra o aumento da criminalidade de gangues na Suécia. Nessa ocasião, o político, conhecido como "pior inimigo das gangues", se destacou por suas ações na luta contra esse problema, sendo reconhecido como um defensor da segurança no país.