Drag Queen brasileira ganha reality mundial de canto

A drag queen Grag Queen foi coroada como a grande vencedora da primeira temporada do reality show Queen Of The Universe, nos Estados Unidos. A atração, que é produzida pela MTV Entertainment Studios e pela World of Wonder, a mesma da franquia de RuPaul’s Drag Race, é o primeiro reality de canto com drag queens no mundo e reuniu 14 participantes de 10 países diferentes.

De acordo com a revista "Quem", o júri da produção foi formado por Vanessa Williams, Michelle Visage, Trixie Mattel e Leona Lewis e a apresentação ficou à cargo do britânico Graham Norton, de The Graham Norton Show.

Durante a competição, as rainhas foram avaliadas por seus looks, sua make, pela performance, atuação mas, principalmente por uma apresentação de canto. Ao contrário do aclamado RuPaul’s Drag Race, onde o desafio final era a dublagem de uma música pop, no Queen Of The Universe as competidoras deveriam cantar.

As grandes finalistas do programa, ao lado da brasileira Grag Queen, foram as estadunidenses Ada Vox e Aria B Cassadine. Com o tema natalino Jingle Bell Rock, a brasileira chegou a grande final para, em seu último ato, entregar tudo. Roubando os corações dos juízes e de toda a audiência com uma performance extraordinária de Rise Up, de Andra Day, a drag brasileira foi ovacionada e aplaudida de pé.

Após ser anunciada como a nova Rainha do Universo e levar US$ 250 mil para casa, Grag agradeceu sua família e a oportunidade de ter tido contato com as outras competidoras. "Estou tão realizada! Este título é o símbolo da conquista de um grande sonho, tenho certeza de que minha família e meu país estão orgulhosos de mim. Não poderia deixar de mencionar a maravilhosa oportunidade de conhecer as drag queens mais talentosas e inspiradoras de todo o mundo ao longo dessa trajetória, parabéns a todas”, afirmou.

No ano em que as drags brasileiras conquistaram o mundo, e Pabllo Vittar se tornou a drag com mais seguidores nas redes sociais, superando a própria RuPaul, Grag também contribuiu com este legado. Em entrevista recente a Marie Claire, antes da estreia do reality, ela destacou o entusiasmo em ajudar a expandir cada vez mais a arte drag brasileira.