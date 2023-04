Vazam documentos que podem comprometer os EUA e seus aliados na Ucrânia

Na sexta-feira (31/03), uma nova leva de documentos confidenciais que parecem detalhar segredos de segurança nacional americana, desde a Ucrânia ao Oriente Médio e à China, surgiram em sites de mídia social. A escala do vazamento - analistas afirmam que mais de 100 documentos podem ter sido obtidos - junto com a sensibilidade dos próprios documentos, pode ser extremamente prejudicial, disseram autoridades. Um alto funcionário de inteligência chamou o vazamento de "um pesadelo para os Cinco Olhos", em referência aos Estados Unidos, Grã-Bretanha, Austrália, Nova Zelândia e Canadá, as chamadas nações dos Cinco Olhos que compartilham amplamente inteligência. As informações são do New York Times.

Os mais recentes documentos foram encontrados no Twitter e em outros sites na sexta-feira, um dia depois que altos funcionários da administração de Joe Biden, presidente dos EUA, disseram estar investigando um possível vazamento de planos de guerra ucranianos classificados (secretos), incluindo uma avaliação das capacidades defensivas aérea da Ucrânia. Um slide, datado de 23 de fevereiro, é rotulado como "Secreto / Não Fornecer", o que significa que não deveria ser compartilhado com países estrangeiros.

Mick Mulroy, ex-funcionário sênior do Pentágono, disse que o vazamento dos documentos secretos representa "uma violação significativa da segurança" que pode prejudicar o planejamento militar ucraniano. "Como muitos desses eram imagens de documentos, parece que foi um vazamento deliberado feito por alguém que queria prejudicar os esforços da Ucrânia, EUA e OTAN", disse ele.

Documentos seriam a "ponta do iceberg"

Analistas descreveram o que emergiu até agora como a "ponta do iceberg". Os documentos vazados parecem ir muito além do material altamente sigiloso sobre planos de guerra na Ucrânia. Analistas de segurança que revisaram os documentos que caíram em sites de mídia social dizem que o crescente tesouro também inclui slides de briefing sensíveis sobre a China, a conjuntura militar Indo-Pacífico, o Oriente Médio e o terrorismo.

Na sexta-feira, autoridades ucranianas e blogueiros russos pró-guerra sugeriram que o vazamento era parte de um esforço de desinformação do outro lado, cronometrado para influenciar a possível ofensiva de primavera da Ucrânia para recuperar territórios no leste e no sul do país.

Autoridades de segurança nacional ainda tentam encontrar o responsável pelos vazamentos. Um oficial disse que provavelmente os documentos não vieram de autoridades ucranianas, pois eles não tinham acesso aos planos específicos, com a impressão dos escritórios do Estado-Maior Conjunto do Pentágono. Um segundo oficial disse que determinar como os documentos vazaram começaria identificando quais funcionários tinham acesso a eles.