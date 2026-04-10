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Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

Exército israelense afirmou nesta sexta-feira (10) ter matado mais de 180 combatentes do movimento islamista Hezbollah, aliado de Teerã, durante bombardeios sem precedentes no Líbano

AFP
fonte

Estragos causados após o ataque contra a cidade de Teerã, a capital do Irã, no norte do país (Foto: AMIR KHOLOUSI/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

Estes são os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio:
 

- Israel afirma ter matado 180 combatentes do Hezbollah no Líbano -

O Exército israelense afirmou na noite desta sexta-feira (10) ter matado mais de 180 combatentes do movimento islamista Hezbollah, aliado de Teerã, durante bombardeios sem precedentes no Líbano.
 

- Balanço de bombardeios israelenses de quarta-feira no Líbano sobe para 357 mortos -

Os bombardeios israelenses realizados na quarta-feira no Líbano deixaram 357 mortos, anunciou o Ministério da Saúde, elevando para 1.953 o número de mortos desde o início da guerra entre Israel e o grupo Hezbollah em 2 de março.
 
- Trump ameaça atacar o Irã -
O presidente americano, Donald Trump, declarou ao New York Post que o Exército está carregando "os navios com as melhores munições, as melhores armas já construídas" para atacar o Irã se não houver acordo nas negociações no Paquistão.
 
Em sua rede Truth Social, acrescentou que "os iranianos não parecem perceber que não têm cartas, a não ser uma extorsão de curto prazo do mundo usando vias navegáveis internacionais". "A única razão pela qual estão vivos hoje é para negociar", disse.
 
 

- Irã estabelece duas condições para negociação -

O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, condicionou nesta sexta-feira as negociações com os Estados Unidos a um cessar-fogo no Líbano e ao desbloqueio dos ativos de seu país.
 
"Esses dois temas devem ser resolvidos antes que as negociações comecem" no Paquistão, insistiu.
 

- Aeroportos europeus alertam para possível escassez de querosene -

A associação de aeroportos da Europa advertiu para um risco de "escassez sistêmica" de querosene se o tráfego marítimo não for restabelecido no Estreito de Ormuz nas próximas três semanas, segundo uma carta consultada pela AFP.
 

- Vance espera resultado "positivo" sobre Irã nas negociações -

O vice-presidente americano, JD Vance, disse antes de partir para Islamabad que espera um resultado "positivo" das conversas de paz com o Irã.
 
"Se os iranianos estiverem dispostos a negociar de boa-fé, nós, certamente, estamos dispostos a estender a mão aberta. Se tentarem nos enganar, então verão que a equipe negociadora não é tão receptiva", advertiu.

- Inflação nos EUA sobe para 3,3% anual -

A inflação nos Estados Unidos disparou em março, atingindo 3,3% anual, impulsionada pela alta dos preços da gasolina devido à guerra no Oriente Médio, segundo dados oficiais.
 

- Israel diz que desmantelou mais de 4.300 alvos do Hezbollah no Líbano-

O Exército israelense declarou ter desmantelado mais de 4.300 infraestruturas do Hezbollah no Líbano desde o início da guerra com o movimento islamista pró-Irã em 2 de março.
 
Também afirmou ter "eliminado" mais de 1.400 combatentes do Hezbollah.
 
Segundo as autoridades libanesas, mais de 1.800 pessoas, incluindo 163 crianças, morreram no país desde o início de março.
 

- Hezbollah insta Líbano a evitar "concessões gratuitas" a Israel -

O líder do Hezbollah instou o governo do Líbano a evitar fazer "concessões gratuitas" a Israel, visto que os dois países têm negociações agendadas para a próxima semana em Washington.
 
 

- Netanyahu acusa Espanha de "hostilidade" -

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, acusou a Espanha de "hostilidade" em relação a Israel e excluiu o país do mecanismo internacional que supervisiona a trégua em Gaza.
 
"Não estou disposto a tolerar essa hipocrisia e essa hostilidade. Não tenho intenção de permitir que nenhum país trave uma guerra diplomática contra nós sem pagar um preço imediato", acrescentou.
 
O governo espanhol se opôs à ofensiva conjunta dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã e aos bombardeios israelenses no Líbano.
 
 

- Hezbollah reivindica disparo de míssil -

O grupo libanês pró-Irã Hezbollah anunciou nesta sexta-feira que lançou mísseis contra uma base naval militar na cidade de Ashdod, no sul de Israel, em "resposta" aos bombardeios de quarta-feira no Líbano, que causaram mais de 300 mortos.
 
Acrescentou que "essa resposta continuará até que a agressão pare".
 

- Pressão diplomática para evitar bombardeios no Líbano -

Países árabes e europeus exercem pressão sobre Israel para evitar a retomada de seus ataques em Beirute, após os bombardeios mortais de quarta-feira, indicou um diplomata ocidental nesta sexta-feira à AFP.

- Cruz Vermelha envia ajuda -

A Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (FICV) enviou um comboio de ajuda de emergência ao Irã a partir da Turquia para responder a uma "situação humanitária desesperadora", segundo a organização.

- ONU alerta para insegurança alimentar no Líbano -

A ONU alertou para o rápido aumento da insegurança alimentar no Líbano, afetado pela guerra que se intensificou na região.
 

- Petróleo abaixo de 100 dólares -

Os preços do petróleo se mantêm abaixo de 100 dólares (R$ 516,19).
 
Às 15h45 (12h45 em Brasília), o barril do West Texas Intermediate (WTI), referência americana, era cotado a 98,76 dólares (R$ 509,79), e o do Brent, referência mundial, a 96,89 dólares (R$ 500,03).
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