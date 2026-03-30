Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

UE aprova programa de 1,5 bilhão de euros para indústria de defesa e apoio à Ucrânia

Estadão Conteúdo

A Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia, aprovou nesta segunda-feira (30) um programa de trabalho de 1,5 bilhão de euros no âmbito do Programa da Indústria Europeia de Defesa (EDIP, na sigla em inglês), com foco em ampliar a capacidade produtiva, modernizar o setor e reforçar a cooperação com a Ucrânia.

Em comunicado, o bloco afirma que a iniciativa busca enfrentar "desafios urgentes" na segurança europeia ao impulsionar a produção industrial, fortalecer compras conjuntas e desenvolver projetos de interesse comum no bloco.

Do total, mais de 700 milhões de euros serão destinados ao aumento da produção de componentes e equipamentos-chave, como sistemas antidrones, mísseis e munições. Desse montante, 260 milhões de euros virão do instrumento de apoio à Ucrânia (USI, na sigla em inglês), voltado à reconstrução e modernização da base industrial de defesa ucraniana, com projetos colaborativos entre Kiev e países europeus.

Outros 325 milhões de euros financiarão Projetos Europeus de Interesse Comum (EDPCI, na sigla em inglês), voltados ao desenvolvimento industrial conjunto, com participação aberta também à Noruega e à própria Ucrânia.

Para reduzir a fragmentação e aumentar a eficiência, o bloco reservará 240 milhões de euros para compras conjuntas de equipamentos militares, incluindo sistemas de defesa aérea e antimísseis, além de capacidades terrestres e navais. Consórcios poderão acessar até 20 milhões de euros por projeto.

O pacote também prevê 100 milhões de euros em apoio a startups e pequenas e médias empresas por meio do fundo FAST, além de 35,3 milhões de euros adicionais para inovação via iniciativa BraveTech EU, com foco em soluções para demandas imediatas das forças ucranianas e no aumento da competitividade europeia.

As primeiras chamadas de propostas serão disponibilizadas no portal de financiamento da UE a partir desta terça-feira, dia 31.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

UE

Comissão Europeia

defesa

programa

aprovação
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Irã confirma a morte do chefe da Marinha da Guarda Revolucionária

30.03.26 8h58

MUNDO

VÍDEO: Ciclone Narelle deixa céu em 'vermelho sangue' na Austrália e choca moradores

O ciclone percorreu uma extensa área do território australiano, um comportamento considerado fora do padrão.

30.03.26 8h36

MUNDO

Paquistão anuncia negociação entre EUA e Irã, mas Oriente Médio segue sob fogo cruzado

As forças de Israel anunciaram uma ofensiva contra posições militares em Teerã

30.03.26 7h18

Netanyahu determina liberação de acesso a cardeal e autoriza missa na Igreja do Santo Sepulcro

29.03.26 21h57

MAIS LIDAS EM MUNDO

morte assistida

Quem é Noelia Castillo? Jovem de 25 anos conseguiu o direito de eutanásia

Segundo a jovem, ela viveu episódios de abuso e agressões sexuais e, por esse motivo, perdeu a vontade de viver

26.03.26 15h37

MUNDO

Acidente de avião: Pilotos da Air Canada morrem em colisão em Nova York

Pelo menos 41 pessoas foram encaminhadas para hospitais da região

23.03.26 7h31

TRAGÉDIA

Avião militar com 125 pessoas cai na Colômbia e deixa 48 feridos

Aeronave modelo Hércules C-130 decolava de Puerto Leguízamo com tropas quando caiu; agência Reuters relata 71 resgatados com vida no local

23.03.26 14h29

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda