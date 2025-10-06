Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Ucrânia diz ter atingido fábrica de munição, terminal de petróleo e depósito de armas da Rússia

Estadão Conteúdo

Drones e mísseis de longo alcance da Ucrânia atingiram a importante fábrica russa de munições Sverdlov, um terminal de petróleo na Península da Crimeia e um depósito de arma, disse o presidente da ucraniano, Volodimir Zelenski, e o exército do país, nesta segunda-feira, 6.

A fábrica de munições Sverdlov, no oeste russo, foi atingida durante a noite e causou múltiplas explosões e um incêndio.

O local é responsável por fornecer munições de aviação e artilharia, bombas de aviação e munições antiaéreas e antitanque.

As autoridades russas reconheceram um grande ataque de drones ucranianos em 14 regiões, bem como na Crimeia e ao redor do Mar Negro e do Mar de Azov, mas deram poucos detalhes.

Em agosto, as ofensivas de longo alcance da Ucrânia a refinarias e outras instalações de petróleo contribuíram para a escassez de combustível na Rússia. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

RÚSSIA

UCRÂNIA

GUERRA

ataques

Crimeia
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

NEGOCIAÇÃO

Trump diz ter tido 'ótima' conversa com Lula e promete encontro 'em futuro não tão distante'

"Nossos países se sairão muito bem juntos!", disse Trump

06.10.25 14h28

Lula pede a Trump que EUA retirem tarifaço e sanções contra autoridades brasileiras

06.10.25 12h33

Trump envia Guarda Nacional a Chicago enquanto ICE amplia ações agressivas contra imigrantes

06.10.25 12h29

Reunião de Lula Trump foi positiva, diz Haddad, sem dar detalhes

06.10.25 11h38

MAIS LIDAS EM MUNDO

REPERCUSSÃO

Jovem suspeita de triplo feminicídio é presa ao vivo durante entrevista na TV

Morena Verdi, Brenda Del Castillo e Lara Gutiérrez foram torturadas e esquartejadas em crime que chocou Buenos Aires

29.09.25 23h20

MUNDO

Influenciador transmite a própria morte ao vivo durante escalada de rocha

O paredão de granito El Capitan é considerado um dos maiores desafios do montanhismo no mundo

03.10.25 10h19

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

MUNDO

VÍDEO: Turista escorrega e morre durante escalada em monte ao tirar uma selfie

Homem despencou de desfiladeiro de mais de 5.000 metros durante escalada no Monte Nama Feng ao tirar o cinto de segurança para a foto

29.09.25 8h52

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda