Ucrânia acusa Rússia de decapitar soldado ucraniano

O procurador-geral da Ucrânia acusou, nesta terça-feira (18.06), as forças russas de terem decapitado um soldado ucraniano na região de Donetsk, perto da frente leste.

"Enquanto realizavam reconhecimentos aéreos em uma das posições de combate na região de Donetsk, militares ucranianos encontraram um veículo blindado danificado das Forças de Defesa da Ucrânia. Continha a cabeça decepada de um defensor ucraniano", afirmou o gabinete do procurador-geral da Ucrânia nas redes sociais.

O procurador-geral Andriy Kostin afirmou que as forças russas que operam no distrito de Volnovakha receberam ordens de não tomar soldados ucranianos como prisioneiros de guerra e, em vez disso, "matá-los com crueldade desumana, decapitando-os".

Seu gabinete publicou uma imagem que supostamente mostrava o veículo militar blindado com uma parte desfocada, onde drones ucranianos teriam encontrado a cabeça.

Moscou não respondeu imediatamente a esta acusação e a AFP não conseguiu verificar de forma independente as acusações da Procuradoria ucraniana.

Kostin prometeu que o incidente não ficaria impune e fez um apelo a "todo o mundo civilizado a isolar e punir o país terrorista", referindo-se à Rússia.

A Procuradoria ucraniana disse que iniciou uma investigação por violação das leis de guerra e assassinato premeditado.