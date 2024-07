Uber Helicóptero: influenciador gringo viraliza ao testar novidade na França; vídeo

Um influenciador gringo viralizou nas redes sociais após compartilhar um vídeo inédito utilizando o novo serviço de táxi aéreo da Uber, o "UberCopter". Nas imagens, o jovem solicita a viagem pelo aplicativo e acompanha a chegada do helicóptero em uma pista de pouso. Em seguida, ele embarca na aeronave e sobrevoa a cidade de Cannes, na França.

A empresa iniciou os primeiros testes há alguns anos em Nova York, nos Estados Unidos, permitindo que os usuários reservem corridas de helicóptero diretamente pelo aplicativo, disponível para dispositivos Android e iPhone (iOS).

Em 2019, segundo a empresa, uma viagem com duração aproximada de oito minutos, custaria entre US$ 200 e US$ 250 (cerca de R$ 900). No entanto, no vídeo do influenciador francês, o trajeto de helicóptero custou € 5.138,91 (R$ 30 mil).

VEJA MAIS

Ainda em fase de testes, o Uber Helicóptero não tem previsão para lançamento em outras cidades e países. Vale lembrar que em 2016 a Uber fez uma tentativa similar em São Paulo, mas o projeto não avançou e não se consolidou no Brasil.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)