TV iraniana cobre as notícias do ataque do Irã a Israel

A televisão estatal iraniana anunciou na madrugada de domingo (noite de sábado, 13, no Brasil) que os Guardiães da Revolução, o exército ideológico da República Islâmica, lançaram um ataque com "drones e mísseis" contra Israel.

"Em resposta aos numerosos crimes cometidos pelo regime sionista, incluindo o ataque à seção consular da embaixada da República Islâmica do Irã em Damasco e o martírio de um grupo de comandantes e assessores militares de nosso país na Síria, a força aérea da Força Aeroespacial do Corpo de Guardiães da Revolução Islâmica disparou dezenas de mísseis e drones contra alvos específicos dentro dos territórios ocupados", afirmou o canal estatal, citando o departamento de relações públicas dos Guardiães.

'Punição e promessa honesta'

A operação, chamada de "Promessa Honesta", foi "lançada com a aprovação do Conselho Superior de Segurança Nacional e sob a supervisão do Estado-Maior Geral das Forças Armadas", declarou a televisão, indicando que os detalhes seriam em breve "divulgados ao heróico povo iraniano e aos combatentes da liberdade de todo o mundo".

Minutos após o início da operação, a conta na rede social X do líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, voltou a publicar uma mensagem afirmando que "o regime diabólico será punido".

Em 3 de abril, o aiatolá declarou que Israel receberia "uma bofetada" após o bombardeio, atribuído pelo Irã ao Estado hebreu, contra o consulado iraniano em Damasco, no qual foram mortos dois dias antes sete membros dos Guardiães da Revolução, incluindo dois generais da Força Quds, seu braço de operações externas.