Tufão Yagi deixa quase 60 mortos no Vietnã

O tufão Yagi matou 59 pessoas no Vietnã, segundo um novo balanço divulgado nesta segunda-feira (09.09), após sua passagem deixar um rasto de destruição e enchentes. "Em 9 de setembro, ao meio-dia local (2h em Brasília), o número de pessoas mortas pelo tufão Yagi subiu para 59, sendo que 44 morreram em deslizamentos de terra e inundações repentinas", indicou o site VNEXpress. Um balanço anterior informava 21 mortes.

Meteorologistas consideram o Yagi o tufão mais poderoso a atingir o norte do país nas últimas três décadas.

O fenômeno, que tocou a costa no sábado perto de Haiphong e perdeu força na noite de domingo, derrubou pontes e arrancou telhados de casas, com ventos superiores a 149 km/h. "A situação é muito grave", disse Nguyen Hoang Hiep, vice-ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural.

Cortes de energia no norte do país afetaram 5,7 milhões de pessoas no sábado e domingo, segundo o serviço nacional de eletricidade EVN.

Esta região, crucial para a economia do país, abriga fábricas que fornecem insumos para gigantes como Samsung e Foxconn.

A passagem do tufão representa um "desastre" para as empresas da região, lamentou Hong Sun, presidente da Câmara de Comércio e Indústria Sul-Coreana no Vietnã.

Na província de Phu Tho, a nordeste de Hanói, uma ponte sobre o Rio Vermelho desabou nesta segunda-feira e vários carros caíram na água.

Imagens divulgadas pela imprensa estatal mostram a queda da ponte sobre as águas turvas do rio.