Tufão Saola deixa um morto na China e voos cancelados em Hong Kong

Até a manhã deste sábado (2), quase 900 mil pessoas tiveram que sair de suas casas e serem transferidas para locais seguros com a chegada do tufão Saola, que atingiu o Sul da China, ao longo da madrugada de sexta-feira (1º). Uma pessoa morreu em Shenzhen após uma árvore cair e atingir um veículo. A previsão é de que o tufão enfraqueça aos poucos e siga para o mar.

O Observatório de Hong Kong informou que os ventos chegaram a 190 km/h na sexta-feira, e na manhã deste sábado, caíram para 90 km/h.

Parte de Hong Kong e também da costa sul do país tiveram que suspender trabalhos e aulas por conta do furacão. O início do ano letivo chinês precisou ser adiado em uma semana, prevenindo mais acidentes. Também houve o cancelamento de mais de 400 voos. Os transportes terrestres, como por exemplo, os trens estão parados.

As informações são de que outra tempestade, chamada de Haikui, está se movendo para o leste da China. Haikui pode atingir a costa leste de Taiwan neste domingo (3/9).