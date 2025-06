Trump vê 'grande vitória' em aumento com gastos de defesa da Otan

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou otimismo com o início da cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), nesta quarta-feira, 25, enquanto a aliança se prepara para se comprometer com o aumento dos gastos em defesa para 5% do PIB. “É uma grande vitória para todos, e em breve estaremos igualados”, afirmou Trump a repórteres, ao lado do novo chefe da aliança militar, Mark Rutte.

Rutte declarou que o aumento nos gastos representa um esforço para que europeus e canadenses contribuam mais com a segurança coletiva, e elogiou Trump por pressionar os países-membros a reforçarem seus investimentos. “Diante da ameaça de longo prazo representada pela Rússia, do aumento militar da China e do apoio de Coreia do Norte, China e Irã à guerra na Ucrânia, é realmente importante que gastemos mais”, afirmou o holandês.

Durante a cúpula, os líderes da Otan devem aprovar um novo plano de investimento que eleva a meta de gastos com defesa ou infraestrutura relacionada para 5% do PIB — um aumento expressivo em relação ao objetivo atual, de 2%.

Fonte: Dow Jones Newswires.

Conteúdo traduzido com auxílio de inteligência artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.