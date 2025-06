Trump acusa 'CNN' e 'The New York Times' de espalhar mentiras sobre ataque ao Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou a CNN e o New York Times de divulgarem "notícias falsas" sobre a ofensiva americana contra instalações nucleares do Irã, realizada no sábado, dia 21. Trump chamou a operação de "um dos ataques militares mais bem-sucedidos da história".

"As instalações nucleares no Irã estão completamente destruídas! Tanto o Times quanto a CNN estão sendo criticados pelo público", escreveu o presidente na rede Truth Social, na noite da terça-feira, 24.

A CNN, o New York Times e o Washington Post divulgaram horas antes um relatório preliminar confidencial da Agência de Inteligência de Defesa (DIA), ligada ao Pentágono, que diz que o ataque não destruiu as centrais nucleares iranianas e deve atrasar o programa nuclear do país por apenas alguns meses.