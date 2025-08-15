Trump: se reunião com Putin não correr bem, eu voltarei para casa rapidamente

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que, se a reunião com o líder russo, Vladimir Putin, não correr bem, "eu voltarei para casa. Voltaria para casa muito rapidamente". A declaração foi feita em entrevista à Fox News, no avião presidencial a caminho do Alasca.

"Vai correr tudo muito bem na reunião com Putin", assegurou Trump no trecho da entrevista exibido pelo veículo americano. O republicano também mencionou que os mercados acionários estão "em um recorde".

Assessorias

A reunião entre os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, que seria realizada apenas entre os dois líderes, será, agora, um encontro "três a três", segundo atualização enviada pelo pool de jornalistas da Casa Branca. Segundo o grupo, a informação foi emitida pela secretária de Imprensa do governo americano, Karoline Leavitt.

Para a reunião ampliada, Trump será acompanhado pelo secretário de Estado, Marco Rubio, e pelo enviado especial, Steve Witkoff.

O Kremlin ainda não divulgou quem acompanhará Putin na reunião com Trump.

A cúpula entre EUA e Rússia ocorre ainda nesta tarde no Alasca.