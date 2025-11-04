Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Trump renomeia Jared Isaacman para liderar a NASA

Estadão Conteúdo

O presidente dos EUA, Donald Trump, renomeou nesta terça-feira, 04, Jared Isaacman para dirigir a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço (NASA), uma reviravolta após encerrar abruptamente a candidatura anterior do empresário para liderar a agência.

"Sean Duffy fez um trabalho incrível como administrador da NASA. Esta noite, tenho o prazer de nomear Jared Isaacman, um líder empresarial realizado, filantropo, piloto e astronauta, como Administrador da NASA. A paixão de Jared pelo Espaço, sua experiência como astronauta e sua dedicação em expandir os limites da exploração, desvendar os mistérios do universo e avançar na nova economia espacial, o tornam idealmente qualificado para liderar a NASA em uma nova Era ousada", escreveu Trump na Truth Social.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/TRUMP/NASA/JARED ISAACMAN
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Avião de carga cai pouco após a decolagem nos EUA

04.11.25 21h13

México rejeita decisão do Peru de romper relações diplomáticas

04.11.25 21h02

autoestima

Marca lança cueca que promete aumentar volume nas partes íntimas

Varejista apresenta linha com suporte interno que realça o volume e busca trazer mais confiança aos homens

04.11.25 16h12

Câmara dos EUA pretende retormar atividades se Senado aprovar projeto para reabrir governo

04.11.25 13h48

MAIS LIDAS EM MUNDO

reviravolta

Jovem acorda de coma, acusa namorada de causar acidente e morre dias depois

Daniel Waterman, de 22 anos, afirmou que a companheira teria provocado o acidente que o faria morrer

31.10.25 17h11

BRASIL

VÍDEO: Atrizes pornôs são presas por ‘atentado ao pudor’ após nudez em sacadas

Os envolvidos na produção do conteúdo foram enquadrados pela Lei de Decência Pública dos Emirados Árabes

02.11.25 3h26

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

Nave alienígena?

Ufólogo flagra possível OVNI em área de testes militares dos EUA

YouTuber investigativo registra objeto não identificado em base militar dos EUA, reacendendo teorias de engenharia reversa alienígena e tecnologia ultrassecreta

29.10.25 15h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda