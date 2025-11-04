Trump renomeia Jared Isaacman para liderar a NASA

O presidente dos EUA, Donald Trump, renomeou nesta terça-feira, 04, Jared Isaacman para dirigir a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço (NASA), uma reviravolta após encerrar abruptamente a candidatura anterior do empresário para liderar a agência.

"Sean Duffy fez um trabalho incrível como administrador da NASA. Esta noite, tenho o prazer de nomear Jared Isaacman, um líder empresarial realizado, filantropo, piloto e astronauta, como Administrador da NASA. A paixão de Jared pelo Espaço, sua experiência como astronauta e sua dedicação em expandir os limites da exploração, desvendar os mistérios do universo e avançar na nova economia espacial, o tornam idealmente qualificado para liderar a NASA em uma nova Era ousada", escreveu Trump na Truth Social.