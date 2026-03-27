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Trump reitera que EUA estão vencendo guerra contra o Irã e chama Ormuz de 'Estreito de Trump'

Trump também disse que o próprio Irã confirmou que as negociações com os EUA estão em andamento

Estadão Conteúdo
fonte

Donald Trump. (Flickr/Official White House/Harrison Koeppel)

O presidente dos EUA, Donald Trump, reforçou na noite desta sexta-feira, 27, que está vencendo a guerra no Irã e que o país persa precisa reabrir o Estreito de Ormuz, após chamar o importante trecho de maior fluxo de petróleo de "Estreito Trump". O líder americano também disse que a incursão no Irã não é uma guerra, mas sim uma operação militar.

"Eles precisam abrir o Estreito de Trump", afirmou o presidente em discurso num evento em Miami, após fazer referência à mudança de nome do Golfo do México para Golfo da América feita a pedido do governo americano.

Trump também disse que o próprio Irã confirmou que as negociações com os EUA estão em andamento, "dois dias depois" da primeira negativa pública feita pelas autoridades iranianas. Segundo ele, ninguém das lideranças remanescentes do Irã quer assumir a frente do governo após as mortes conduzidas pelos EUA e Israel.

"Estamos mais perto do que nunca da ascensão do Oriente Médio", disse Trump, sem especificar o que significaria essa ascensão. "Vamos livrar o Oriente Médio do regime radical do Irã", acrescentou.

O chefe da Casa Branca elogiou a resistência de Arábia Saudita, Omã e Kuwait e comentou os bombardeios que o Irã tem feito contra países no Golfo Pérsico. Segundo o líder americano, ninguém esperava que o país persa fosse atacar seus vizinhos, mas sim apenas Israel. "Eles não estão mais usando tanto seus mísseis como no início do conflito", disse Trump em referência ao Irã.

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EUA/ISRAEL/IRÃ/GUERRA/TRUMP/ORMUZ
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