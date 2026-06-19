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Trump refuta queda de popularidade nos EUA e diz que Rússia deveria voltar ao 'G8'

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, refutou a avaliação de que esteja perdendo influência política em seu segundo mandato e afirmou que continua com elevados índices de aprovação. Em entrevista ao programa The Axios Show nesta sexta-feira, 19, o republicano classificou como "falsos" os levantamentos que apontam enfraquecimento de sua posição política e disse que derrotaria qualquer candidato democrata por ampla margem.

Questionado sobre o ciclo tradicional de presidentes em segundo mandato, que costumam enfrentar queda de popularidade e perda de poder após as eleições de meio de mandato, Trump respondeu que esse cenário não se aplica ao seu governo. "Tenho ótimos números nas pesquisas", afirmou. "Eu venceria qualquer candidato deles democratas por 25 pontos."

O presidente também disse que ainda não considera seu governo em fase final. Segundo ele, restam mais de dois anos e meio de mandato e há projetos de grande impacto que pretende implementar antes de deixar a Casa Branca.

Na mesma entrevista, Trump elogiou o presidente da França, Emmanuel Macron, pela organização da recente cúpula do G7. Segundo ele, o líder francês fez um "trabalho fantástico" como anfitrião do encontro e promoveu um evento sem atritos entre os participantes.

Ao comentar a configuração do grupo, Trump voltou a defender o retorno da Rússia ao fórum, que era conhecido como G8 antes da exclusão de Moscou em 2014, após a anexação da Crimeia. "Eles deveriam ter mantido o G8", afirmou. Na avaliação do republicano, a permanência da Rússia no grupo poderia ter evitado o conflito entre Moscou e Kiev. "Provavelmente vocês não teriam a guerra entre Rússia e Ucrânia se tivessem feito isso", disse, atribuindo a retirada do país do bloco principalmente ao ex-presidente dos EUA Barack Obama.

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EUA/TRUMP/POPULARIDADE/QUEDA/ALEGAÇÃO/FALSIDADE
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