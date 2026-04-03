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Trump quer US$ 1,5 trilhão para guerras: 'Não podemos tomar conta de creches'

Prioridade: Trump quer reduzir em 10% programas não relacionados às guerras

Estadão Conteúdo
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Donald Trump. (Flickr/Official White House/Harrison Koeppel)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, propôs aumentar os gastos com defesa dos Estados Unidos para US$ 1,5 trilhão no orçamento de 2027. O aumento destas despesas havia sido prometido por ele antes mesmo do início da guerra contra o Irã. O orçamento proposto por Trump também prevê reduções de 10% em programas não relacionados ao setor de defesa, transferindo algumas responsabilidades para Estados e governos regionais.

"O presidente Trump está comprometido em reconstruir nosso exército para garantir a paz por meio da força", diz o orçamento.

O orçamento apresentado pela Casa Branca estabelece um mapa do presidente para que o Congresso dos Estados Unidos construa uma proposta que garanta o financiamento do governo mais à frente.

Nesta semana, Trump havia indicado que os gastos militares são prioritários. "Estamos lutando guerras. Não podemos tomar conta de creches", disse ele durante um evento na Casa Branca. "Não é possível para nós tomar conta de creches, do Medicaid, Medicare - todas estas coisas individuais. Eles podem fazer isso a partir dos Estados. Não dá para fazer a partir do federal", acrescentou.

O orçamento indica que Trump quer mais apoio às operações voltadas à imigração e deportação e a eliminação de programas de auxílio à realocação de refugiados, mantendo o nível orçamentário do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) nos níveis atuais e usando os aumentos dados no ano passado ao Departamento de Segurança Nacional para continuar a abrir unidades prisionais, incluindo 100 mil leitos para adultos e 30 mil para famílias.

Outros pontos preveem um aumento de 13% nos recursos para o Departamento de Justiça, que a Casa Branca, a criação de um fundo de US$ 10 bilhões para o Serviço Nacional de Parques para o embelezamento de Washington, D.C., e um aumento de US$ 481 milhões nos recursos para financiar a segurança da aviação.

O governo dos Estados Unidos gasta anualmente cerca US$ 7 trilhões. Deste total, dois terços são direcionados a programas de saúde, como o Medicare e o Medicaid, e a despesas com seguridade social - que estão crescendo no piloto automático, conforme a população envelhece. O restante do orçamento - pouco mais de US$ 2 trilhões - é dividido igualmente entre gastos com defesa e com os demais departamentos. E é sobre estes recursos que o Congresso costuma debater.

Os congressistas, porém, ainda estão discutindo sobre o orçamento de 2026. Há um impasse entre o partido do governo (Republicano) e o da oposição (Democrata) sobre como financiar o Departamento de Segurança Interna (DHS). Os democratas querem mudanças no regime de aplicação das regras de imigração, e os republicanos não querem aceitar as modificações.

Na última quinta-feira, Trump anunciou que assinaria uma ordem executiva para pagar todos os funcionários do DHS que ficaram sem receber salários por causa do impasse orçamentário. A liderança do Partido Republicano no Congresso chegou a um acordo nesta semana sobre como financiar o departamento, mas os congressistas ainda não votaram nenhuma legislação para resolver o problema. As informações são da Associated Press.

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