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Trump publica foto alterada por IA com mapa dos EUA englobando Canadá, Venezuela e Groenlândia

A foto foi publicada enquanto Trump recebia na Casa Branca o premiê do Iraque, Ali al-Zaidi

Estadão Conteúdo

14 de julho de 2026 às 14:23

( Foto: Truth Social @realDonaldTrump )

O presidente dos EUA, Donald Trump, publicou em sua conta na Truth Social uma foto alterada por inteligência artificial em que ele aparece reunido com líderes europeus na Casa Branca e, ao fundo, é exposto um mapa no qual as cores da bandeira americana pintam os territórios dos EUA, Canadá, Venezuela e Groenlândia.

A foto foi publicada enquanto Trump recebia na Casa Branca o premiê do Iraque, Ali al-Zaidi. Em comentários nesta terça-feira, 14, ao lado de al-Zaidi, Trump afirmou que a cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) realizada este mês na Turquia foi "um festival de amor em homenagem aos EUA".

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