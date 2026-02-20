Trump promete liberar arquivos relacionados a supostos OVNIs e extraterrestres

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, instruiu agências governamentais a identificar e divulgar arquivos sobre "vida alienígena e extraterrestre, fenômenos aéreos não identificados (UAPs) e objetos voadores não identificados (OVNIs)". A decisão, anunciada nesta quinta-feira (19) em sua rede social Truth Social, baseia-se no "enorme interesse" demonstrado recentemente sobre o assunto.

A instrução foi direcionada ao secretário de Guerra, Pete Hegseth, e a outras instituições do governo. O objetivo é tornar públicas informações relativas a estes temas.

A iniciativa de Trump surge após declarações do ex-presidente americano Barack Obama. No sábado (14), Obama afirmou que seres extraterrestres são reais, embora nunca os tenha visto, em entrevista à rede CBS.

Esclarecimento e Reação de Trump

No dia seguinte à entrevista, Obama esclareceu sua fala. Ele indicou que a declaração foi concisa para se adequar ao formato da entrevista, reiterando que não teve conhecimento de qualquer evidência de contato com extraterrestres durante seu mandato presidencial.

Nesta quinta-feira, antes de seu anúncio oficial, Trump já havia comentado o assunto. A bordo do avião presidencial, ele afirmou que Obama "tirou isso de informações sigilosas" e "não deveria fazer isso"