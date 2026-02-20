Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Rússia reafirma apoio a solução político-diplomática para situação nuclear do Irã com EUA

Estadão Conteúdo

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, discutiu por telefone com seu homólogo do Irã, Seyed Abbas Araghchi, a situação em torno do programa nuclear iraniano e reafirmou apoio de Moscou a uma solução político-diplomática para o impasse, informou o Ministério das Relações Exteriores russo.

Segundo o comunicado, divulgado após a conversa realizada nesta sexta-feira (20) por iniciativa iraniana, os dois ministros "trocaram opiniões sobre a situação atual em torno do programa nuclear iraniano", inclusive à luz dos contatos indiretos entre Estados Unidos e Irã realizados recentemente em Genebra.

De acordo com a nota, "do lado russo foi confirmada a disposição de apoiar o processo de negociações, voltado à busca de soluções político-diplomáticas justas, com respeito aos direitos legítimos do Irã, em conformidade com os princípios do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares". A ênfase na via negociada ocorre em meio à retomada de tratativas entre Teerã e Washington sobre o chamado dossiê nuclear iraniano.

Na quinta, 19, Irã, China e Rússia iniciaram exercício naval conjunto no Mar de Omã e no norte do Oceano Índico.

As negociações entre representantes iranianos e americanos ocorreram na terça-feira, 17, na missão diplomática de Omã em Genebra. A delegação do Irã foi chefiada por Araghchi, enquanto os EUA foram representados pelo enviado especial do presidente Donald Trump, Steve Witkoff.

Após os encontros, Araghchi classificou as conversas como construtivas e sérias e afirmou que as partes conseguiram definir princípios-chave para trabalhar em um possível acordo. Segundo ele, as delegações retornarão às respectivas capitais para avançar na elaboração de textos e, posteriormente, definir a data de uma terceira rodada.

Além do tema nuclear, Lavrov e Araghchi também abordaram "questões específicas da agenda bilateral de interesse mútuo", sem detalhar, de acordo com o comunicado russo.

Palavras-chave

EUA/IRÃ/ACORDO NUCLEAR

Rússia
Mundo
