Trump posta montagens de IA com bandeira dos EUA na Groenlândia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou nesta terça-feira (20) duas imagens geradas por inteligência artificial (IA) em sua rede social Truth Social que insinuam reivindicações territoriais dos EUA sobre Groenlândia, território autônomo ligado à Dinamarca.

Em uma das montagens, Trump aparece fincando a bandeira americana em uma paisagem coberta de neve, ao lado de um cartaz que diz “GREENLAND – US TERRITORY EST. 2026” (“Groenlândia – território dos EUA, est. 2026”), acompanhado pelo vice-presidente JD Vance e pelo secretário de Estado Marco Rubio.

VEJA MAIS

Outra imagem mostra o presidente reunido com líderes europeus no Salão Oval da Casa Branca, com um mapa ao fundo em que Groenlândia, Canadá e Venezuela aparecem cobertos pela bandeira dos Estados Unidos — outro material gerado artificialmente.

Imagem gerada por IA mostra Trump em conversa com líderes europeus (Reprodução/ Redes sociais) Imagem gerada por IA mostra Trump em conversa com líderes europeus (Reprodução/ Redes sociais)

Trump também afirmou ter mantido uma conversa por telefone com o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, sobre a situação de Groenlândia e mencionou a organização de uma reunião com “diversas partes” no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Segundo ele, “Groenlândia é imprescindível para a segurança nacional e mundial” e “não há como voltar atrás”.

As postagens ocorrem em meio a um aumento das tensões entre os Estados Unidos e países europeus sobre as ambições americanas em relação ao território ártico, que tradicionalmente pertence à Dinamarca e possui status de autonomia interna.