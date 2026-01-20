Capa Jornal Amazônia
Mundo

Trump posta montagens de IA com bandeira dos EUA na Groenlândia

Trump também publicou imagens que sugerem controle dos Estados Unidos sobre o Canadá e a Venezuela.

O Liberal
fonte

As postagens ocorrem em meio a um aumento das tensões entre os Estados Unidos e países europeus sobre as ambições americanas em relação ao território ártico (Reprodução/ Redes sociais)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou nesta terça-feira (20) duas imagens geradas por inteligência artificial (IA) em sua rede social Truth Social que insinuam reivindicações territoriais dos EUA sobre Groenlândia, território autônomo ligado à Dinamarca.

Em uma das montagens, Trump aparece fincando a bandeira americana em uma paisagem coberta de neve, ao lado de um cartaz que diz “GREENLAND – US TERRITORY EST. 2026” (“Groenlândia – território dos EUA, est. 2026”), acompanhado pelo vice-presidente JD Vance e pelo secretário de Estado Marco Rubio.

VEJA MAIS 

image Macron quer sediar reunião do G7 em Paris para debater sobre a Groenlândia, afirma Trump
No encontro, estariam presentes ainda ucranianos, dinamarqueses, sírios e russos

image UE está 'completamente comprometida' com segurança no Ártico, diz von der Leyen em Davos
Von der Leyen ainda afirmou que os europeus estão trabalhando em grande aumento de investimentos europeus na Groenlândia

Outra imagem mostra o presidente reunido com líderes europeus no Salão Oval da Casa Branca, com um mapa ao fundo em que Groenlândia, Canadá e Venezuela aparecem cobertos pela bandeira dos Estados Unidos — outro material gerado artificialmente.

imageImagem gerada por IA mostra Trump em conversa com líderes europeus (Reprodução/ Redes sociais)

Trump também afirmou ter mantido uma conversa por telefone com o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, sobre a situação de Groenlândia e mencionou a organização de uma reunião com “diversas partes” no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Segundo ele, “Groenlândia é imprescindível para a segurança nacional e mundial” e “não há como voltar atrás”.

As postagens ocorrem em meio a um aumento das tensões entre os Estados Unidos e países europeus sobre as ambições americanas em relação ao território ártico, que tradicionalmente pertence à Dinamarca e possui status de autonomia interna. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Donald Trump

GROENLÂNDIA
Mundo
