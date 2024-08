Trump planeja contraofensiva ao avanço de Kamala Harris

O candidato republicano à Casa Branca e ex-presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou uma nova fase agressiva de sua campanha para combater o impulso sustentado da candidata democrata e atual vice-presidente, Kamala Harris, com uma agenda mais ocupada em Estados de campo de batalha e maior alcance para homens e mulheres mais jovens, eleitores que ele vê como cruciais para a vitória.

Os conselheiros de Trump, que estão se preparando para que Harris desfrute de um impulso pós-convenção nas pesquisas, dizem que ele será mais ativo na campanha após definir um ritmo modesto quando o presidente Biden ainda estava na disputa.

Nesta segunda-feira (26/8), Trump discursará em uma conferência da Guarda Nacional em Detroit. Ele então terá eventos na quinta-feira em outros lugares em Michigan e Wisconsin, seguidos por um comício na sexta-feira na Pensilvânia.

Ele está planejando uma série de entrevistas e, após uma longa ausência, voltou a postar regularmente no X, anteriormente conhecido como Twitter, onde tem quase 90 milhões de seguidores.

Harris acaba de sair de uma Convenção Nacional Democrata em Chicago que foi orquestrada para apelar ao mainstream político, repleta de bandeiras patrióticas, cânticos de "EUA!" e suas promessas de endurecer a fronteira - um potencial problema para sua campanha - e reforçar os militares.

Os democratas se uniram entusiasticamente em torno de Harris e estão demonstrando apoio de maneiras marcantes. A campanha de Harris disse no domingo que arrecadou US$ 540 milhões no mês passado, com US$ 82 milhões vindos durante a convenção.

No fim de semana, a campanha de Trump se dirigiu a eleitores mais moderados: mulheres.