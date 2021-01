Pelo Twitter, Trump pede a apoiadores para que se mantenham pacíficos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi ao Twitter nesta tarde para pedir a seus partidários que se manifestem apenas de modo pacífico, em meio a confrontos diante do Congresso americano.

Leia mais:

Manifestantes pró-Trump invadem Congresso dos EUA; veja

"Por favor apoiem nossa Polícia do Capitólio e as Forças de Segurança. Eles estão de fato do lado do nosso país. Permaneçam pacíficos!", pediu o atual líder.

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you!