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Trump muda tom e diz que EUA podem 'facilmente' reabrir Ormuz e extrair petróleo do Irã

A declaração ocorre após 35 países se reunirem por videoconferência na quinta-feira, 2, com o intuito de pensar em estratégias para reabrir a passagem.

Estadão Conteúdo
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Donald Trump. (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 3, em uma publicação na rede social Truth Social que Washington poderia reabrir o Estreito de Ormuz se tiver mais tempo. A declaração ressalta uma mudança de postura do republicano, que disse que países asiáticos e europeus deveriam ser os responsáveis por reabrir a passagem.

"Com um pouco mais de tempo, podemos facilmente ABRIR O ESTREITO DE ORMUZ, EXTRAIR O PETRÓLEO E FAZER UMA FORTUNA. SERIA UMA 'JORRA' PARA O MUNDO???", apontou Trump na rede social.

O comentário do republicano pareceu refletir observações que ele fez em particular esta semana, nas quais expressou o desejo de continuar a guerra e tentar se apoderar do petróleo iraniano, mas disse ser "lamentável" que os americanos não parecem ter apetite para a empreitada.

A declaração ocorre após 35 países se reunirem por videoconferência na quinta-feira, 2, com o intuito de pensar em estratégias para reabrir a passagem.

Os ataques iranianos a navios comerciais, e a ameaça de mais ataques, paralisaram quase todo o tráfego na hidrovia que liga o Golfo Pérsico ao resto dos oceanos do mundo, fechando uma rota crítica para o fluxo mundial de petróleo e fazendo os preços do petróleo dispararem.

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Nenhum país parece disposto a tentar abrir o estreito à força enquanto os combates continuam e o Irã pode alvejar embarcações com mísseis antinavio, drones, lanchas de ataque e minas. A reunião desta quinta-feira deve discutir formas de abrir o estreito pelas vias diplomáticas "após o fim dos combates".

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que reabrir o Estreito de Ormuz na violência seria uma medida "irrealista", pois exporia as marinhas iranianas a ataques por longos períodos. "Não acreditamos que possamos libertá-lo ou abri-lo pela força", disse o presidente francês durante uma visita à Coreia do Sul.

Discurso de Trump

Em um pronunciamento na quarta-feira, dia 1º, Trump disse que os americanos "não precisam" do estreito, mas que os países que precisam "devem agarrá-lo e preservá-lo".

Em um evento anterior na Casa Branca, durante a Páscoa, Trump pediu que seus aliados na Ásia e a China se envolvessem na reabertura da via navegável.

"Deixem a Coreia do Sul, vocês sabem, nós só temos 45 mil soldados em perigo por lá, bem ao lado de uma força nuclear - deixem a Coreia do Sul fazer isso", disse Trump. "Deixem o Japão fazer isso. Eles obtêm 90% do seu petróleo do estreito. Deixem a China fazer isso."

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EUA/ISRAEL/IRÃ/GUERRA

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