Departamento de Justiça dos EUA recorre para restabelecer veto de Trump à Anthropic

O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) recorreu nesta quinta-feira, 2, a para tentar restabelecer a ordem do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que determinava que agências federais deixassem de usar a Anthropic e seu chatbot Claude. A apelação ocorre após uma decisão judicial, na semana passada, ter bloqueado medidas punitivas contra a empresa de inteligência artificial (IA) em meio a um embate com o Pentágono sobre o uso militar da tecnologia.

Os advogados do DoJ protocolaram, em um tribunal federal de São Francisco, um aviso de intenção de apelar da decisão da juíza distrital Rita Lin, que na semana passada impediu o Departamento de Defesa de classificar a Anthropic como "risco à cadeia de suprimentos" e barrou a execução de uma diretriz de Trump nas redes sociais que ordenava a suspensão do uso da empresa pelo governo federal. A Corte de Apelações do 9º Circuito, que analisará o caso, fixou prazo até 30 de abril para que o DoJ apresente seus argumentos.

Na decisão, Lin afirmou que as "medidas punitivas amplas" adotadas pelo governo Trump e pelo secretário de Defesa, Pete Hegseth, aparentavam ser arbitrárias e poderiam "paralisar a Anthropic", destacando o uso de uma autoridade militar rara, historicamente aplicada contra adversários estrangeiros.

A reação no Pentágono foi dura. O subsecretário de Defesa, Emil Michael, chefe de tecnologia do Departamento, classificou a ordem como "uma vergonha" e disse que ela limita a capacidade de Hegseth de conduzir operações "com os parceiros que escolher".

A juíza havia suspendido os efeitos de sua decisão por uma semana para permitir recurso e ressaltou que a ordem não obriga o Pentágono a usar produtos da Anthropic nem impede a migração para outros fornecedores.

*Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.