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Trump: Irã nunca mais fechará Ormuz e aceitou interromper enriquecimento de urânio

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o Irã concordou em não voltar a fechar o Estreito de Ormuz. A declaração, feita nesta sexta-feira, 17, na Truth Social, ocorre após Teerã anunciar a reabertura da rota para navegação comercial durante o cessar-fogo entre Israel e Líbano, movimento visto como central para a estabilização dos fluxos globais de petróleo.

"Irã concordou em nunca mais fechar o Estreito de Ormuz. Ele não será mais usado como uma arma contra o mundo", escreveu Trump.

Em seguida, classificou o anúncio como um marco positivo: "Um dia grande e brilhante para o mundo."

Apesar disso, Trump já indicou que os EUA manterão o bloqueio a portos iranianos até a conclusão de um acordo mais amplo.

Em paralelo, Trump disse à NewsNation que o Irã também concordou em interromper o enriquecimento de urânio.

Em entrevista por telefone à emissora, confirmou o entendimento ao ser questionado e afirmou que não ficou surpreso com a decisão. "Não estou surpreso com nada", disse.

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EUA/IRÃ/GUERRA/CESSAR-FOGO/TRUMP/ORMUZ
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