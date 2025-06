Trump foi 'excepcionalmente firme e direto' em ligação com Netanyahu, diz funcionário dos EUA

O presidente dos EUA, Donald Trump, conversou com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no Air Force One, a caminho da cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) em Haia, na Holanda. De acordo com um funcionário da Casa Branca familiarizado com o assunto, o republicano "não mediu palavras" com o israelense e foi "excepcionalmente firme e direto".

A fonte, que não estava autorizada a comentar publicamente sobre a ligação privada dos líderes, disse que Trump conversou sobre o que precisava ser feito para sustentar o cessar-fogo e acrescentou que Netanyahu compreende a gravidade da situação e reconhecia as preocupações do americano. Fonte: Associated Press*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.