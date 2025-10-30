Trump faz novo aceno ao norte-coreano Kim Jong Un e diz que voltaria à Ásia para visitá-lo

Após deixar a Coreia do Sul, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falou que voltaria ao país para um encontro com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, de acordo com a Associated Press.

Em declarações a repórteres, o republicano destacou que mantém um bom relacionamento com o ditador norte-coreano, e que voltaria ao país "com respeito a Kim Jong Un", ainda de acordo com o jornal.

Durante a viagem, Trump também comentou que iria ajudar o presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, a "resolver" os problemas com o rival do norte. A Coreia do Norte, em contrapartida, realizou testes com mísseis em lançamentos do mar para a superfície, em demonstração de força militar durante a visita do republicano na cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec, em inglês).

O norte-americano já havia comentado poucos dias antes da viagem para a Coreia do Sul que aceitaria se encontrar com o ditador do norte, afirmando que se dá "muito bem com ele". Ambos os líderes já se encontraram outras três vezes em 2018 e 2019, no primeiro mandato de Trump.