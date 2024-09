Trump e Kamala se enfrentam em debate presidencial nesta terça-feira (10/9)

Com transmissão ao vivo e tradução simultânea, a CNN Brasil exibe o primeiro debate entre os adversários, Donald Trump (Republicanos) e Kamala Harris (Democrata), na disputa pela presidência dos Estados Unidos. O confronto vai ao ar nesta terça-feira (10/9), às 21h45, na TV e no You Tube. Entre as regras estabelecidas pela ABC News e aceitas pelos candidatos, determinam que o candidato que não estiver na vez para argumentar terá seu microfone silenciado.

Embora tenham concordado com as regras, a campanha de Kamala Harris apresentou objeções quanto ao silenciamento dos microfones. Eles alegam que a candidata ficará “em desvantagem” devido ao formato, que, segundo eles, beneficiará o adversário por evitar trocas diretas entre eles.

“A vice-presidente Harris, uma ex-procuradora, será fundamentalmente prejudicada por este formato, que servirá para proteger Donald Trump de trocas diretas com a vice-presidente. Suspeitamos que esta seja a principal razão para a insistência de sua campanha em microfones silenciados”, dizia a carta da campanha de Harris à rede, compartilhada em parte com a CNN.

VEJA MAIS

Além destas, outras medidas serão adotadas durante o enfrentamento: não haverá plateia; não serão permitidas anotações escritas e nem visitas de funcionários durante os intervalos. Durante a semana, segundo informações da ABC News,Trump ganhou um sorteio virtual que determinou a colocação no pódio e a ordem das declarações finais durante o debate. Ele optou por fazer a declaração final e Harris escolheu ficar à direita na tela.

Regras do debate

Microfones silenciados fora da sua vez

Sem participação de plateia

Proibido anotações escritas

Proibido visitas nos intervalos comerciais

Os candidatos não podem fazer perguntas um ao outro

Serviço

Data: 10/09

Horário: 21h25

Local: CNN Brasil TV e You Tube