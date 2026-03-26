Trump diz que vai assinar ordem instruindo pagamento imediato de agentes do TSA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que assinará uma ordem instruindo o Secretário de Segurança Interna, Markwayne Mullin, a pagar imediatamente os agentes da Administração de Segurança de Transporte (TSA, na sigla em inglês).

O republicano afirmou que o pagamento tem o objetivo de lidar com "a situação de emergência e acabar rapidamente com o caos democrata nos aeroportos".

"Não permitirei que os democratas da esquerda radical continuem a manter o nosso país como refém" completou Trump em publicação na Truth Social nesta quinta-feira.

O TSA sofreu uma redução significativa no número de funcionários devido à falta de verbas federais para o pagamento de salários, resultado da ausência de um acordo no Congresso para o financiamento do Departamento de Segurança Interna (DHS) dos EUA, que administra a TSA.