Trump diz que sua relação com Netanyahu sempre foi boa

O ex-presidente dos Estados Unidos e candidato republicano à Presidência, Donald Trump, disse nesta sexta-feira (26/7) que "sempre teve uma relação muito boa" com Benjamin Netanyahu, ao falar no final de uma reunião com o primeiro-ministro israelense em seu resort na Flórida.

Netanyahu, sentado em frente a Trump em uma mesa ao lado de assessores, disse que Israel enviaria a Roma uma equipe de negociação para as negociações de cessar-fogo em Gaza, "provavelmente no início da semana".

VEJA MAIS