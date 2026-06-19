Trump diz que 'não poderia se importar menos' com Lula e o chama de 'muito volátil'

Em entrevista, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que “não poderia se importar menos” com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na entrevista publicada nesta sexta-feira (19), o republicano também descreveu o petista como uma pessoa “muito volátil”. A declaração foi feita durante uma reflexão mais ampla sobre líderes globais.

Ao ser questionado sobre a relação com Lula, Trump disse não ter uma opinião forte sobre o presidente brasileiro, mas avaliou que ele mudou ao longo dos anos.

“Não sou fã dele, nem desgosto. Para ser sincero, não penso nele. Não me importo. Mas ele é uma pessoa diferente agora. Muito volátil. Assisti a um discurso dele. Foi muito volátil”, declarou o republicano em entrevista ao portal Axios.

Trump citou o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, como exemplo de liderança sólida e duradoura e, em seguida, mencionou Lula ao comentar que há diferentes perfis de governantes no mundo. Apesar das críticas, o presidente norte-americano reconheceu que chefes de Estado costumam ter características excepcionais para chegar ao poder.

“Não se chega a esse nível sem inteligência”, afirmou. Na mesma resposta, ele também elogiou o presidente da China, Xi Jinping, a quem chamou de “muito inteligente”.

As declarações ocorreram dias após Trump afirmar, durante participação na cúpula do G7, realizada no Canadá, que o Brasil se tornou um país “politicamente difícil”. Na ocasião, o republicano confirmou ter conversado com Lula à margem do encontro e disse ter passado “bastante tempo” com o presidente brasileiro, sem detalhar o teor da conversa.