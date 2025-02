Trump diz que anunciará tarifas de 25% sobre importações de aço e alumínio

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciará na segunda-feira (10) tarifas de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio para o país, providência que faz parte da sua revisão de política comercial.

Trump, falando aos repórteres no avião presidencial Air Force One, neste domingo (9), também disse que anunciará tarifas recíprocas na terça (11) ou quarta-feira (12), para entrarem em vigor quase imediatamente.

O Brasil deve ser afetado pela medida. Segundo dados do anuário da Associação Brasileira do Alumínio (Abal), em 2023 a indústria nacional exportou US$ 685 milhões para os EUA — 15% do total das exportações do setor. Em 2024, o valor subiu 16%, indo para US$ 796 milhões, correspondendo a 14% do total das exportações.

Durante o seu primeiro mandato, Trump impôs tarifas de 25% sobre o aço e de 10% sobre o alumínio, mas posteriormente concedeu a vários parceiros comerciais quotas isentas de impostos, incluindo o Canadá, o México, a União Europeia e o Reino Unido.