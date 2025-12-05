Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Trump assina memorando para rever calendário de vacinação infantil, sem vacina de Hepatite B

Estadão Conteúdo

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 05, que o Comitê de Vacinas dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) tomou uma "decisão muito boa" de encerrar a recomendação de vacina contra Hepatite B para bebês.

Segundo Trump, não há necessidade da vacinação em crianças, pois a Hepatite B é "uma doença que é principalmente transmitida sexualmente ou através de agulhas contaminadas".

"Muitos pais e cientistas têm questionado a eficácia desse 'calendário', assim como eu! É por isso que acabei de assinar um Memorando Presidencial direcionando o Departamento de Saúde e Serviços Humanos a 'ACELERAR' uma avaliação abrangente dos calendários de vacinas de outros países ao redor do mundo, e alinhar melhor o calendário de vacinas dos EUA, para que finalmente esteja enraizado no Padrão Ouro da Ciência e no BOM SENSO!", escreveu ele na Truth Social.

Se os CDCs determinarem que as práticas de outros países são superiores às recomendações atuais dos EUA, os órgãos americanos serão instruídos a atualizar o calendário básico de vacinas infantis, informou a Casa Branca.

Como exemplo, o governo cita que os EUA recomendam a vacinação de todas as crianças para 18 doenças, incluindo a COVID-19. Em comparação, a Dinamarca recomenda vacinas para apenas 10 doenças com riscos sérios de morbidade ou mortalidade, o Japão recomenda vacinas para 14 doenças, e a Alemanha para 15.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/TRUMP/REVISÃO/CALENDÁRIO/VACINAS
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

conflito

Acordo de paz depende da disposição da Rússia; conversas com ucranianos seguem

Os participantes discutiram os resultados da recente reunião do lado americano com os russos

05.12.25 21h12

REFLEXÕES

Sexo, monogamia e regras para veneração a Maria: o papado de Leão XIV em 3 recentes polêmicas

Nos últimos meses do pontificado de Leão XIV, a Igreja Católica passou por mudanças significativas em temas delicados e controversos.

05.12.25 13h03

MUNDO

Governo Trump pretende ampliar proibição de viagens aos EUA para mais de 30 países

Em junho, Trump assinou um decreto que proibiu a entrada nos EUA de pessoas vindas de 12 países, em sua maioria da África e do Oriente Médio

05.12.25 9h47

Putin diz que Rússia está pronta para manter embarques ininterruptos de petróleo para Índia

05.12.25 9h33

MAIS LIDAS EM MUNDO

TENSÃO

Trump deu ultimato para Maduro deixar o poder na Venezuela, diz jornal

A ligação foi vista como o último esforço de evitar um confronto direto.

01.12.25 15h22

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

TRÀGICO

Premonição? Influenciadora faz post sobre 'sofrer acidente' horas antes de morrer; entenda

A jovem costumava publicar vídeos radicais com sua mototoclicleta nas mídias sociais

02.12.25 12h24

Eleições na Namíbia

Adolf Hitler vence as eleições na Namíbia; entenda a relação com o líder nazista

Político vence pela quinta vez consecutiva para o cargo de conselho regional

28.11.25 14h31

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda