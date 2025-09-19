Trump adiciona taxa de US$ 100.000 para visto H-1B e lança 'Gold Card' a partir de US$ 1 milhão

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou que o programa Gold Card estará disponível por US$ 1 milhão para pessoas físicas e US$ 2 milhões para pessoas jurídicas, ao chancelar o projeto nesta sexta-feira. O governo americano também aplicará uma nova taxa anual de US$ 100 mil para pedidos de visto H-1B, visando coibir um sistema que tem sido usado por empresas de tecnologia para evitar a contratação de trabalhadores americanos.

A partir do Gold Card os vistos são acelerados, mas o Departamento de Segurança Interna ainda avaliará os indivíduos.

"Por muito tempo, tivemos milhões de imigrantes ilegais entrando em nosso país, e nosso sistema de imigração estava falido. Já é hora de o povo americano e os contribuintes americanos se beneficiarem do nosso sistema de imigração legal", escreveu Trump na Truth Social.

Segundo ele, o projeto Gold Card irá gerar mais de US$ 100 bilhões "muito rapidamente" e o dinheiro será usado para reduzir impostos, financiar projetos de crescimento econômico e pagar a dívida americana.

Sobre o visto H-1B, o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, comentou que as mudanças visam garantir que apenas trabalhadores qualificados e que valham o investimento venham para os EUA. "Depois disso, empresas vão ter que decidir entre contratar um americano ou ver outras opções", acrescentou, em coletiva de imprensa ao lado do presidente. "Vamos parar com essa coisa sem sentido de conceder vistos gratuitos".