Trio fica preso em ilha por 33 dias e sobrevive comendo coco e ratos

Três pessoas foram salvas pela Guarda Costeira dos Estados Unidos, após ficarem 33 dias presas na ilha de Anguilla Cay, nas Bahamas (Caribe). Em mais de mês isolados, o trio sobreviveu se alimentando apenas do fruto e da água de cocos, mariscos e ratos.

Os cidadãos cubanos estavam em um barco que teria virado, obrigando-os a nadar até a ilha. Mais de um mês depois do ocorrido, a equipe da Guarda Costeira sobrevoava a região em uma aeronave quando notou pessoas pedindo socorro.

"O (piloto) notou algumas bandeiras incomuns lá embaixo, algumas cores diferentes. Eles voltaram para verificar e notaram três pessoas sinalizando para eles", disse o tenente Justin Dougherty ao canal de TV WPLG.

A tripulação jogou um rádio e suprimentos aos isolados para então iniciar o resgate. Durante o período na ilha, o trio disse que se alimentou apenas de cocos, mariscos e roedores. Apesar disso, eles pareciam saudáveis, segundo o tenente.

"Foi incrível. Eu não sei como eles fizeram isso. Eles foram muito, muito claros e articulados sobre o que estava acontecendo, então fiquei surpreso que eles estavam em boa forma", disse.

Os indivíduos foram levados a um hospital na Flórida, nos EUA, para receber cuidados médicos.

#UPDATE @USCG rescued the 3 Cuban nationals stranded on Anguilla Cay. A helicopter crew transferred the 2 men & 1 woman to Lower Keys Medical Center with no reported injuries. More details to follow.#D7 #USCG #Ready #Relevant #Responsive pic.twitter.com/4kX5WJJhs8