Tiroteio na Califórnia deixa várias pessoas mortas

Uma reunião sindical na Autoridade de Transporte do Vale de Santa Clara, em San José, na Califórnia, foi palco de um tiroteio que deixou vários mortos, incluindo o atirador. Polícia e bombeiros estão no local.

A resposta das forças da autoridade foi rápida, uma vez que o edifício da Autoridade de Transporte fica ao lado das instalações da polícia.

O prefeito de Santa Clara, Sam Liccardo, disse no Twitter que "o atirador já não é uma ameaça", garantindo que a área do ataque estava "sendo evacuada", com várias pessoas recebendo cuidados médicos no local.

A polícia do condado pediu, também pelo Twitter, que o público se mantenha afastado da Autoridade do Transporte em San José.

A agência local de notícias, Mercury News, referiu-se à existência de "vários mortos", incluindo o autor dos disparos.

O tiroteio deu-se no parque de estacionamento de veículos elétricos de transporte público do Centro de Controle da Autoridade de Transporte, fechado ao público. A polícia acredita que o atirador tinha um cartão de acesso de funcionário ao local.

Outra hipótese é ter arrombado um portão, disse Brandi Childress, da Autoridade de Transporte. "Pedimos as orações de todos", afirmou.

O caso está sob investigação e a área vedada, enquanto o ataque é apurado.