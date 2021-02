Terrorista de 13 anos usava a casa da avó como QG

Um garoto de 13 anos, considerado o "terrorista mais jovem da Inglaterra", foi condenado nesta segunda-feira, 8, por liderar uma cédula neonazista. Ele usava a casa da avó e se pronunciou culpado, admitindo 12 crimes.

O caso aconteceu no sudoeste do condado da Cornualha. O menino, que não teve a identidade revelada por razões legais, admitiu a divulgação de documentos e posse de material terrorista, de acordo com a BBC Internacional.

Segundo a Press Association, a sentença do garoto será o encaminhamento à reabilitação, que terá duração de 24 meses. O juiz disse que o menino entrou no crime pela internet, em “um mundo online de preconceito perverso" e que qualquer reincidência levaria a uma "espiral de penas cada vez maiores de encarceramento".

O menino coletou material de ódio e intolerância entre 2018 e 2019. Ele também tinha instruções baixadas no computador para a fabricação de bombas, manuais de como fazer coquetéis molotov e rifles AK47, além de como realizar combates com facas.

O menino virou o líder da célula neonazista FKD (Feuerkrieg Division) em 2019. Ele recrutava membros e fazia propaganda do grupo.

Um dos cinco recrutados foi um adolescente, que também foi condenado por crimes de terrorismo.