Terremoto no Afeganistão mata 800 e deixa 2.700 feridos; vídeo

Um terremoto de magnitude 6,0 atingiu o leste do Afeganistão, na noite de domingo (31), e deixou ao menos 800 mortos e 2.700 feridos, segundo informou o Ministério do Interior afegão nesta segunda-feira (1º). O epicentro foi registrado a 27 km da cidade de Jalalabad, na província de Nangarhar, próximo à fronteira com o Paquistão.

O tremor ocorreu às 23h47 (horário local) e foi seguido por cinco réplicas, sentidas a centenas de quilômetros. Equipes de resgate ainda vasculham escombros na tentativa de localizar sobreviventes. A tragédia é considerada uma das piores catástrofes naturais recentes do país, que já enfrenta crises humanitárias e infraestrutura precária.

Província de Kunar foi a mais atingida pelo terremoto

De acordo com o Ministério da Saúde Pública, ao menos 610 mortes foram registradas na província de Kunar, onde três aldeias foram totalmente destruídas. Outras 12 mortes foram confirmadas em Nangarhar. Moradores relataram que casas de barro e pedra desabaram durante a madrugada.

A Reuters Television mostrou imagens de helicópteros transportando feridos e moradores ajudando no resgate. As autoridades afirmam que 40 voos militares foram realizados para transferir 420 vítimas entre mortos e feridos.

Socorristas enfrentam dificuldades em áreas remotas

Equipes de resgate enfrentam obstáculos para alcançar regiões montanhosas e de difícil acesso. O governo Talibã destacou que todas as forças de segurança foram mobilizadas para acelerar os trabalhos de assistência. “Um apoio abrangente e completo está sendo providenciado”, afirmou Abdul Maten Qanee, porta-voz do Ministério do Interior, à agência Reuters.

Apesar da gravidade da situação, nenhum governo estrangeiro havia oferecido ajuda até o momento, informou o Ministério das Relações Exteriores do Afeganistão.

Região é historicamente vulnerável a terremotos

O Afeganistão está localizado em uma zona sísmica ativa, especialmente na cordilheira do Hindu Kush, onde as placas tectônicas indiana e eurasiática se encontram. Em outubro de 2023, um terremoto de magnitude 6,3 matou milhares no oeste do país.